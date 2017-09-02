За злочини проти тварин майже нікого не карають - зоозахисники. ВІДЕО

За злочини проти тварин майже нікого не карають - зоозахисники. ВІДЕО

22:30 02.09.2017

Злочини проти тварин. Щодня по Україні їх стаються сотні. Експерти ж фіксують лише близько 15 відповідних протоколів поліції на рік, коли злочинця хоч якось було покарано. Така невідповідність викликана низкою причин, як то небажання людей звертатися до правоохоронних органів чи небажання поліції розслідувати ці злочини. Але найголовнішим чинником є саме безкарність злочинців. Бо ж доказати їхню провину дуже складно. Більше дивіться у сюжеті.

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