У Києві чоловік вбив цивільну дружину. ВІДЕО
У Києві чоловік вбив цивільну дружину. ВІДЕО
Київ. Звичайний гуртожиток. Однак сьогодні до нього прикута увага місцевих правоохоронців…
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