У Дніпрі чоловік застрелив друга і викинув його у смітник. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік застрелив друга і викинув його у смітник. ВІДЕО
Підозрюваного у цьому вбивстві оперативники вирахували швидко. Це – 42-річний місцевий житель. Він зізнався одразу. І розповів подробиці.
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