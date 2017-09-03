На Черкащині п’яний чоловік кинув у правоохоронців гранату. ВІДЕО
На Черкащині п’яний чоловік кинув у правоохоронців гранату. ВІДЕО
Сімейні сварки часто є причиною викликів поліції. Зазвичай, по приїзду правоохоронців, усі згодом втихомирюються. Але цього разу звичайна сварка чоловіка з дружиною переросла у справжній екшн. Жінка з оскаженілим чоловіком не могла впоратися самотужки. Тож викликала поліцію. Як тільки чоловік запримітив у себе на подвір’ї правоохоронців, оскаженів ще більше - ледве не покалічив працівників поліції.
|
03.09.2017 | 22:00
|
03.09.2017 | 21:30
|
03.09.2017 | 21:00
|
03.09.2017 | 20:30
|
03.09.2017 | 20:00
|
03.09.2017 | 19:30
|
02.09.2017 | 22:30
|
02.09.2017 | 21:45
|
02.09.2017 | 21:30
|
02.09.2017 | 21:00
|
02.09.2017 | 20:30
|
02.09.2017 | 20:00
|
02.09.2017 | 19:30
|
02.09.2017 | 09:00
|
01.09.2017 | 23:15
|
01.09.2017 | 22:45
-
- 1 з 836
- ››