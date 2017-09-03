У СБУ відмовляються коментувати ситуацію з видворенням іспанських журналістів. ВІДЕО
У СБУ відмовляються коментувати ситуацію з видворенням іспанських журналістів. ВІДЕО
Іспанські журналісти Антоніо Памплієга і Мануель Анхель Састре напередодні отримали дозвіл працювати у зоні АТО. 25 серпня вони прилетіли до України, в аеропорту Києва їх протримали 20 годин і вирішили все ж не пускати, більше того, заборонили в’їзд до нашої країни на 3 роки. У Службі безпеки України кажуть, - приводом для видворення і заборони в’їзду стала антиукраїнська діяльність журналістів. Утім, що ж конкретно мають на увазі під формулюванням «антиукраїнська діяльність» у відомстві відмовляються пояснювати. Подробиці у сюжеті.
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