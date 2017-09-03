В Одесі поліцейський стріляв у чоловіка в перукарні. ВІДЕО
В Одесі поліцейський стріляв у чоловіка в перукарні. ВІДЕО
Конфлікт виник у черзі до перукаря. Один з чоловіків розійшовся аж так, що поліцейському, який став свідком сварки, довелося стріляти.
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