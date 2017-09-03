70 тисяч доларів за місце на кладовищі вимагав депутат з Фастова. ВІДЕО

70 тисяч доларів за місце на кладовищі вимагав депутат з Фастова. ВІДЕО

22:30 03.09.2017

70 тисяч доларів за місце на місцевому кладовищі. Правоохоронці затримали голову земельної комісії Фастівської міської ради Київської області на хабарі. Чоловік до того ж голова місцевого осередку однієї з відомих політичних партій в Україні.

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