70 тисяч доларів за місце на кладовищі вимагав депутат з Фастова. ВІДЕО
70 тисяч доларів за місце на кладовищі вимагав депутат з Фастова. ВІДЕО
70 тисяч доларів за місце на місцевому кладовищі. Правоохоронці затримали голову земельної комісії Фастівської міської ради Київської області на хабарі. Чоловік до того ж голова місцевого осередку однієї з відомих політичних партій в Україні.
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