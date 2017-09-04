Київська поліція повідомила подробиці щодо вбивства 50-річної жінки. ВІДЕО

Київська поліція повідомила подробиці щодо вбивства 50-річної жінки. ВІДЕО

06:45 04.09.2017

Між чоловіком і жінкою виник словесний конфлікт через постійне вживання цивільною дружиною алкоголю у компанії чоловіків. У розпалі сварки зловмисник кілька разів вдарив співмешканку. Вранці чоловік знайшов жінку мертвою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. 

Подія сталась у  Деснянському районі столиці. До чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у одній із кімнат гуртожитку він виявив труп 50-річної сусідки.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Деснянського та Головного управлінь поліції. До правоохоронців звернувся заявник та повідомив: коли він палив біля гуртожитку, до нього звернувся його сусід і розповів, що напередодні він побив свою цивільну дружину - і вона померла. Чоловік додав, що жінка часто зловживала алкоголем та проводила час у компанії безхатченків.

Завдяки оперативній реакції столичних правоохоронців зловмисника затримали. Ним виявився 57-річний уродженець Одеської області, який має погашену судимість за вчинення квартирної крадіжки. Чоловік пояснив правоохоронцям, що вночі його цивільна дружина повернулась у стані сильного алкогольного сп’яніння. Після цього між ними виник словесний конфлікт, він кілька разів вдарив жінку і пішов спати, а вранці побачив, що вона померла.  

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Тіло жінки направили на проведення експертизи, за висновками якої буде встановлена остаточна причина смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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