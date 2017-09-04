ДСНС Хмельниччини надала власне відео з місця кошмарної ДТП. ВІДЕО

ДСНС Хмельниччини надала власне відео з місця кошмарної ДТП. ВІДЕО

12:00 04.09.2017

02 вересня о 7:50 на пункт зв’язку  шепетівських рятувальників надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на автодорозі Р-32  Кременець — Ржищев. Аварія сталася  поблизу с. Коськів Шепетівського р-ну Хмельницької області. Не розминулися атомобілі LADA Kalina та RENAULT Kangoo.

Внаслідок зіткнення автомобіль RENAULT з чотирма пасажирами з’їхав у кювет та загорівся. Небайдужі водії – свідки автопригоди витягнули з палаючого авто трьох чоловіків. Четвертого пасажира – 39-річну жінку – затисло понівеченим металом у палаючому авто. Пасажири LADA, двоє чоловіків 34 та 24 років, загинули на місці трагедії.

На місце аварії невідкладно прибули рятувальники ДСНС та медики. Вогнеборці загасили палаючу автівку та не допустили вибуху і перекидання вогню на інше авто, адже в обох транспортних засобах були пошкоджені газові установки і спостерігався витік палива.

Лікарі госпіталізували до реанімації у важкому стані трьох врятованих пасажирів RENAULT, проте вже в реанімаційному відділенні Шепетівської центральної районної лікарні 41-річний водій палаючої машини помер.

На місці трагедії працювала мобільна оперативна група ГУДСНС. Рятувальники-психологи надавали психологічну допомогу родичам загиблих.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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