167 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

167 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

11:03 05.09.2017

Раптове погіршення погоди, сильні зливи та буревії насуваються на Україну. Першими відчули на собі різкі зміни у західній частині держави. Там через сильний вітер залишилися без електрики 167 населених пунктів. Найбільше - 73 - у Львівській області. 

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