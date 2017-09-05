167 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
167 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Раптове погіршення погоди, сильні зливи та буревії насуваються на Україну. Першими відчули на собі різкі зміни у західній частині держави. Там через сильний вітер залишилися без електрики 167 населених пунктів. Найбільше - 73 - у Львівській області.
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