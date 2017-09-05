В Києві знищують згадки про «Революцію гідності». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Києві знищують згадки про «Революцію гідності». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Понад три роки на стіні одного з будинків на вулиці Грушевського в Києві експозиція із графіті? на яких були зображені Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка, нагадувала про Революцію Гідності. Наразі там елітний бутік «Емпоріум», а невідомий чоловік замалював графіті фарбою. Разом з тим ці графіті уже не перша пам’ятка часів Майдану, яку безжально знищили. Режисер та письменник Руслан Горовий помітив, що схожі випадки стали уже тенденцією: стертий мурал часів Майдану, недалеко від вулиці Грушевського, така ж цинічна історія - з урною на Інститутській, за якою ховалися громадські активісти і яку зрешетили снайпери. І якщо у випадку із графіті громадські активісти змусили відреагувати на подію правоохоронні органи, то чимало історій залишились непоміченими.
|
05.09.2017 | 11:30
|
05.09.2017 | 11:22
|
05.09.2017 | 11:10
|
05.09.2017 | 11:03
|
05.09.2017 | 07:20
|
04.09.2017 | 19:00
|
04.09.2017 | 12:00
|
04.09.2017 | 06:45
|
03.09.2017 | 22:30
|
03.09.2017 | 22:00
|
03.09.2017 | 21:30
|
03.09.2017 | 21:00
|
03.09.2017 | 20:30
|
03.09.2017 | 20:00
|
03.09.2017 | 19:30
|
02.09.2017 | 22:30
-
- 1 з 836
- ››