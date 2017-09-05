В аеропорту «Бориспіль» чоловік "навприсідки" намагався перетнути кордон. ВІДЕО

Камера відеоспостереження в аеропорту «Бориспіль» зафільмувала, як чоловік спочатку стояв на лінії паспортного контролю, але потім, ні для кого не очікувано, присів та проліз повз кабіни, де прикордонники перевіряли документи. «Трюк» «винахідника» не спрацював. Його одразу ж затримали. Це киянин. Каже, що таким чином намагався перевірити пильність наших прикордонників.

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