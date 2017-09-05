В аеропорту «Бориспіль» чоловік "навприсідки" намагався перетнути кордон. ВІДЕО

В аеропорту «Бориспіль» чоловік "навприсідки" намагався перетнути кордон. ВІДЕО

12:00 05.09.2017

Камера відеоспостереження в аеропорту «Бориспіль» зафільмувала, як чоловік спочатку стояв на лінії паспортного контролю, але потім, ні для кого не очікувано, присів та проліз повз кабіни, де прикордонники перевіряли документи. «Трюк» «винахідника» не спрацював. Його одразу ж затримали. Це киянин. Каже, що таким чином намагався перевірити пильність наших прикордонників.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

У Києві зайнялися склади з деревиною…

Молдовани намагалися провезти за кордон наркотики…

На Одещині у приватному будинку чоловіка знайшли боєприпаси і наркотики. 

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