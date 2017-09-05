Президент підписав закон про амністію учасників АТО. ВІДЕО
Президент підписав закон про амністію учасників АТО. ВІДЕО
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про амністію у 2016 році». Згідно документа раніше терміну вийти на волю зможуть учасники АТО, які скоїли не тяжкі злочини. Нагадаємо, раніше Президент двічі накладав вето на цей законопроект. Щоразу – через неточності та неоднозначності у трактуваннях. Тепер же і військові, і церква підтримали новий закон.
|
05.09.2017 | 12:00
|
05.09.2017 | 11:45
|
05.09.2017 | 11:30
|
05.09.2017 | 11:22
|
05.09.2017 | 11:10
|
05.09.2017 | 11:03
|
05.09.2017 | 07:20
|
04.09.2017 | 19:00
|
04.09.2017 | 12:00
|
04.09.2017 | 06:45
|
03.09.2017 | 22:30
|
03.09.2017 | 22:00
|
03.09.2017 | 21:30
|
03.09.2017 | 21:00
|
03.09.2017 | 20:30
|
03.09.2017 | 20:00
-
- 1 з 836
- ››