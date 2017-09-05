4 людини загинули в аварії у Хмельницькій області. ВІДЕО
4 людини загинули в аварії у Хмельницькій області. ВІДЕО
ДТП, сталася на автодорозі Кременець — Ржищев, поблизу с. Коськів Шепетівського р-ну Хмельницької області. Не розминулися атомобілі LADA Kalina та RENAULT Kangoo.
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