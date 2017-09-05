Батьки зниклого Павла Гриба вже подали заяву до ЄСПЛ. ВІДЕО
Батьки зниклого Павла Гриба вже подали заяву до ЄСПЛ. ВІДЕО
12 днів вже минуло з дня зникнення українця Павла Гриба на території Білорусі. Досі немає жодної інформації про місце перебування хлопця. Нагадаємо, 19-річний Павло поїхав до Гомеля побачитися із дівчиною, з якою до цього спілкувався виключно через соцмережі. Назад він мав повернутися того ж дня. Як з’ясувалося згодом - Павла розшукувала ФСБ Росії. Буцімто за тероризм. Однак батько хлопця, Ігор Гриб, каже – Павло встиг лише закінчити школу, ні в яких формуваннях участі не брав, у армії не служив. До того ж Павло має інвалідність з дитинства. На думку батька, єдине, за що ФСБ могла розшукувати хлопця – це за його анти-російські дописи у соцмережах. У перші дні після зникнення рідні написали заяви, як до українських правоохоронних органів, так і до білоруських та російських.
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