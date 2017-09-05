У Києві наркозалежний пограбував жінку. ВІДЕО
У Києві наркозалежний пограбував жінку. ВІДЕО
У Подільському районі Києва, вночі, по вулиці Кирилівській поліцейські затримали грабіжника. Той напав на жінку та зірвав з неї золотий ланцюжок. Однак, зловмиснику не пощастило, бо те, що сталось на власні очі побачили працівники поліції охорони.
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