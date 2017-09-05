У США в аварію потрапили українці. ВІДЕО
У США в аварію потрапили українці. ВІДЕО
У Флориді в жахливе ДТП потрапило українське подружжя. За інформацією американських журналістів, молода пара на власному автомобілі вертались із церкви…
І не лише це в огляді ДТП…
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