У Києві зачепери потрапили до лікарні з тяжкими опіками. ВІДЕО
У Києві зачепери потрапили до лікарні з тяжкими опіками. ВІДЕО
Двоє хлопців 14-ти та 15-ти років днями потрапили до одної з київських лікарень з тяжкими опіками. А все тому, що підлітки полізли на дах потягу. Заради екстриму, а ще ймовірно похизуватись новими селфі перед друзями. Їх уразило струмом – у кожного 80 відсотків опіків по всьому тілу.
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