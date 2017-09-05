У Києві в автопригоді трагічно загинув байкер. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві в автопригоді трагічно загинув байкер. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Чоловіку був 31 рік. Все сталося пізно ввечері в Голосіївському районі столиці на вулиці Генерала Родимцева.
Оператор – М.Шинкар
|
05.09.2017 | 14:00
|
05.09.2017 | 13:40
|
05.09.2017 | 13:30
|
05.09.2017 | 13:20
|
05.09.2017 | 13:00
|
05.09.2017 | 12:40
|
05.09.2017 | 12:30
|
05.09.2017 | 12:20
|
05.09.2017 | 12:00
|
05.09.2017 | 11:45
|
05.09.2017 | 11:30
|
05.09.2017 | 11:22
|
05.09.2017 | 11:10
|
05.09.2017 | 11:03
|
05.09.2017 | 07:20
|
04.09.2017 | 19:00
-
- 1 з 837
- ››