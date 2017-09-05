У Києві в автопригоді трагічно загинув байкер. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві в автопригоді трагічно загинув байкер. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

13:40 05.09.2017

Чоловіку був 31 рік. Все сталося пізно ввечері в Голосіївському районі столиці на вулиці Генерала Родимцева.

Оператор – М.Шинкар

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві сталася смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.09.2017 | 14:00
У Києві в автопригоді трагічно загинув байкер. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.09.2017 | 13:40
Масштабна пожежа у Києві: горіли склади з деревиною. ВІДЕО
Масштабна пожежа у Києві: горіли склади з деревиною. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.09.2017 | 13:30
У Києві зачепери потрапили до лікарні з тяжкими опіками. ВІДЕО
У Києві зачепери потрапили до лікарні з тяжкими опіками. ВІДЕО
05.09.2017 | 13:20
У США в аварію потрапили українці. ВІДЕО
У США в аварію потрапили українці. ВІДЕО
05.09.2017 | 13:00
У Києві наркозалежний пограбував жінку. ВІДЕО
У Києві наркозалежний пограбував жінку. ВІДЕО
05.09.2017 | 12:40
У Києві група поліцейських била та грабувала відвідувачів вокзалу. ВІДЕО
У Києві група поліцейських била та грабувала відвідувачів вокзалу. ВІДЕО
05.09.2017 | 12:30
Батьки зниклого Павла Гриба вже подали заяву до ЄСПЛ. ВІДЕО
Батьки зниклого Павла Гриба вже подали заяву до ЄСПЛ. ВІДЕО
05.09.2017 | 12:20
В аеропорту «Бориспіль» чоловік "навприсідки" намагався перетнути кордон. ВІДЕО
05.09.2017 | 12:00
Президент підписав закон про амністію учасників АТО. ВІДЕО
05.09.2017 | 11:45
4 людини загинули в аварії у Хмельницькій області. ВІДЕО
4 людини загинули в аварії у Хмельницькій області. ВІДЕО
05.09.2017 | 11:30
На Вінниччині подружжя змушувало жебракувати жінку з інвалідністю. ВІДЕО
На Вінниччині подружжя змушувало жебракувати жінку з інвалідністю. ВІДЕО
05.09.2017 | 11:22
В Києві знищують згадки про «Революцію гідності». ВІДЕО
В Києві знищують згадки про «Революцію гідності». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.09.2017 | 11:10
167 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. ВІДЕО
167 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.09.2017 | 11:03
У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Професор". ВІДЕО
У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Професор". ВІДЕО
05.09.2017 | 07:20
В Одесі поліцейські розшукали зниклих дідуся та маленького онука. ВІДЕО
В Одесі поліцейські розшукали зниклих дідуся та маленького онука. ВІДЕО
04.09.2017 | 19:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.