Масштабна пожежа у Києві: горіли склади з деревиною. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Масштабна пожежа у Києві: горіли склади з деревиною. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Два охоронці, як зазвичай, вийшли на нічне чергування. Вони працюють на складах для зберігання та переробки деревини у Дарницькому районі Києва. Утім, наскільки пекельною буде їхня робоча зміна, чоловіки і уявити не могли. О третій годині склади з деревиною зайнялися. На вулицю Сортувальну швидко з’їхалися рятувальники. Гасити масштабну пожежу, звісно, було не просто, - з епіцентру надзвичайної події розповіла наш репортер. Подробиці у сюжеті.
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