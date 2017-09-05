На Рівненщині СБУ затримала учасників міжнародного наркокартеля. ВІДЕО

На Рівненщині СБУ затримала учасників міжнародного наркокартеля. ВІДЕО

16:40 05.09.2017

Співробітники Служби безпеки України під час спільної операції з європейськими колегами припинили діяльність міжнародного угруповання, яке займалося контрабандою прекурсорів для виготовлення метамфетаміну.

Оперативники Рівненського управління спецслужби затримали шістьох зловмисників, які намагалися ввести в нашу країну з Європи сім тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Під час обшуків за місцями проживання наркоділків правоохоронці вилучили майже кілограм метамфетаміну, прекурсори, обладнання для виготовлення наркотику, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 і набої різного калібру.

Затриманим було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 та ч. 1 ст. 263 Кримінально кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Завдяки здобутим Службою безпеки України доказам, підрозділам національних поліцій Польщі, Чехії та Словаччини вдалося завершити спільну скоординовану операцію із припинення діяльності транснаціонального наркоугруповання.

Правоохоронці затримали понад тридцять осіб, вилучили більш ніж триста тисяч євро та майже півтора мільйона пігулок із вмістом псевдоефедрину. Було також виявлено дві нарколабораторії, аналогічні виявленим співробітниками СБУ в червні у Рівненській області,  плантацію марихуани, накладено арешт на банківські рахунки на суму понад чотири мільйони євро.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії в рамках міжнародного співробітництва.

За матеріалами прес-центру СБУ

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