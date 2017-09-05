У Вінниці поліцейські затримали небезпечного озброєного злочинця. ВІДЕО

У Вінниці поліцейські затримали небезпечного озброєного злочинця. ВІДЕО

23:01 05.09.2017

Працівники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції Вінниччини спільно з колегами Хмельницького главку та спецпризначенцями в м. Вінниці у  орендованому будинку затримали 48-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні низки злочинів на території Вінницької та Хмельницької областей.

Під час затримання у зловмисника поліція вилучила пістолет Макарова, набої, документи та банківські картки, викрадені у потерпілих.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос, завдяки злагодженій співпраці головних управлінь поліції та оперативному обміну інформацією працівники карного розшуку затримали зловмисника, який протягом року на території Вінницької та Хмельницької областей вчинив ряд злочинів: крадіжки, викрадення нагородної зброї та розбійний напад на кредитну спілку.

Затриманим виявися 48-річний вінничанин. У минулому році він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок.

Наприкінці серпня в м. Хмельницькому затриманий вчинив розбійний напад на кредитну спілку. Озброївшись пістолетом, нападник забрав у працівника закладу 2 000 гривень та сумку з особистими речами, мобільним телефон та планшетом. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного оперативники вилучили пістолет Макарова. Як з’ясувалося, ця зброя є нагородною, і минулого року була викрадена у лікаря одного з вінницьких медичних закладів. Крім цього у зловмисника вилучили набої , документи, банківські картки та гаманці.

В діях затриманого вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій), ч.1 ст. 262 ККУ (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин), ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.3 ст. 185 (крадіжка).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області 

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