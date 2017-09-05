У Києві патрульні поліцейські били та грабували людей на вокзалі. ВІДЕО
У Києві патрульні поліцейські били та грабували людей на вокзалі. ВІДЕО
Обличчям до стіни, а на руки кайданки! Вночі на центральному залізничному вокзалі у Києві затримали патрульних поліцейських. Вони організували злочинну банду. П’ятеро правоохоронців, які мали б наглядати за порядком на вокзалі, били та грабували пасажирів. Подробиці у сюжеті.
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