У Києві на перехресті внаслідок ДТП перекинулася Тойота. ВІДЕО
У Києві на перехресті внаслідок ДТП перекинулася Тойота. ВІДЕО
Все сталося вранці на перетині вулиць Солом’янської та Головка. За попередніми даними правила порушив водій Шевроле.
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