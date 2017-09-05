Смертельна ДТП у Вінниці. Водій BMW X6 протаранив байкера. ВІДЕО
Смертельна ДТП у Вінниці. Водій BMW X6 протаранив байкера. ВІДЕО
Сталася ця автопригода на вулиці Зодчих. Очевидці кажуть, все відбулося миттєво. Зіткнення для мотоцикліста виявилося фатальним. Деталі в огляді надзвичайних подій.
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