Трагедія в Княжичах. Чому в історії досі більше запитань, ніж відповідей. ВІДЕО
Трагедія в Княжичах. Чому в історії досі більше запитань, ніж відповідей. ВІДЕО
Свої по своїх стріляли! Загинуло п’ятеро людей. У ніч проти 4-го грудня 2016 року в елітному селі Княжичі сталося непоправне. Вперше за усі роки Незалежності України – поліцейські відкрили смертельний вогонь… по поліцейських. Від дня трагедії пройшов майже рік. Але «що» і «як» відбулося насправді? Чи пограбування? Чи невірно скоординована спецоперація? Інформації про розслідування і до цього дня обмаль… Матеріали справи дотепер - таємниця. Подробиці у сюжеті.
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