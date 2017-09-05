Понад 100 незаконно засуджених і досі за Ґратами. ВІДЕО
Понад 100 незаконно засуджених і досі за Ґратами. ВІДЕО
Один з мітингів вкотре під Верховною Радою зібрав: правозахисників, громадських активістів та просто небайдужих людей, які не один рік добиваються від народних депутатів проголосувати за законопроект 2033А. Правозахисники не втомлюються розповідати, - від ухвалення цього законопроекту залежить перегляд сумнівних вироків для довічно ув’язнених. Подробиці у сюжеті.
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