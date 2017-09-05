Пораненого на військових навчаннях телеоператора не визнають потерпілим у справі про військове недбальство. ВІДЕО
Пораненого на військових навчаннях телеоператора не визнають потерпілим у справі про військове недбальство. ВІДЕО
Пораненого на військових навчаннях телеоператора В’ячеслава Волка не визнають потерпілим у справі про військове недбальство. Нагадаємо, 6 липня волонтер-інструктор ненавмисно вистрелив В’ячеславу у шию. За цим фактом відкрили 3 кримінальні провадження: спричинення тілесних ушкоджень з необережності, використання незаконної зброї та недбале ставлення до військової служби. Саме в останньому провадженні скаліченого оператора і не визнають потерпілим.
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05.09.2017 | 22:45
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Пораненого на військових навчаннях телеоператора не визнають потерпілим у справі про військове недбальство. ВІДЕО
05.09.2017 | 22:15
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05.09.2017 | 21:45
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