На Волині чиновники наживались за рахунок землі. ВІДЕО
На Волині чиновники наживались за рахунок землі. ВІДЕО
В Горохівському районі на Волині - земельний скандал. Тамтешні високопосадовці, а саме - голова районної державної адміністрації, голова районної ради та начальник відділу Держгеокадастру спробували передати 70 гектарів в користування тамтешньому бізнесмену, однак, не безкоштовно, а за 7 тисяч доларів. Їх затримали на гарячому під час передачі першої частини хабара.
І не лише це. Також в огляді корупційних злочинів дивіться…
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