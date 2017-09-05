В Україні Нацстратегію з прав людини майже не виконують - правозахисники. ВІДЕО
В Україні Нацстратегію з прав людини майже не виконують - правозахисники. ВІДЕО
Два роки тому Президент України Петро Порошенко затвердив Національну стратегію у сфері прав людини. На цей документ правозахисники покладали неабиякі сподівання, вірили, що ретельно виписане на папері втілиться у життя. Адже до головних завдань цієї стратегічної програми увійшли досить важливі питання: і порушення прав людини на окупованих територіях, і права дітей, і права ЛГБТ. Утім, що ми маємо за два роки?! А майже нічого, - кажуть правозахисники. Два роки Національна стратегія у сфері прав людини працює виключно на папері.
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