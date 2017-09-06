СБУ затримала на Луганщині бойовика, який перебував у розшуку. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика незаконних збройних формувань терористів, який перебував у державному розшуку

Правоохоронці встановили, що у 2014 році мешканець тимчасово окупованого Лутугинського району приєднався до терористів. Протягом двох років він зі зброєю охороняв склад боєприпасів у Стаханові, брав участь у «козачому» бандформуванні Козицина, забезпечував контрольно-пропускний режим об’єкта сепаратистів на виїзді з Луганська, працював водієм у військовій частині.

У лютому 2016 року Служба безпеки України оголосила правопорушника в розшук.

Співробітниками спецслужби затримали бойовика поблизу лінії розмежування біля Станиці Луганської при спробі виїхати на контрольовану українською владою територію у приватних справах.

Триває досудове слідство у кримінальному провадження, відкритому за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-центру СБУ