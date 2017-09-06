У Києві 17-річного хлопця затримали за шахрайство. ВІДЕО
У Києві 17-річного хлопця затримали за шахрайство. ВІДЕО
Спільника наразі затримати не вдалося. Хлопець навіть не може точно його описати. Каже – на вигляд звичайний чоловік, без татуювань чи інших особливих прикмет. У поліції ж застерігають – попри те, що така схема шахрайства одноразова, її використовують багато зловмисників. Чоловіка, який ймовірно втягнув дитину у злочин, розшукують.
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