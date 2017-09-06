Правозахисники допомагають школам стати територіями прав людини. ВІДЕО
Правозахисники допомагають школам стати територіями прав людини. ВІДЕО
Шкільна форма, чергування в коридорах та класах, інколи неможливість вийти під час уроку – все це нібито звичайні шкільні правила. Та от правозахисники вбачають у цьому – пережитки радянського минулого і порушення прав людини. Аби змінити ситуацію Українська Гельсінська спілка з прав людини за підтримки іноземних організацій започаткувала проект «Школа - територія прав людини». Більше дивіться у сюжеті.
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