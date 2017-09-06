В Одесі за підозрою у вбивстві затримали двірника санаторію. ВІДЕО

На території одного з санаторіїв м. Одеси із ножовим пораненням був знайдений непритомним 27-річний санітар лікувального закладу, який у подальшому від отриманих травм помер у лікарні. У вчиненні вказаного злочину викрито його колегу – двірника.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Суворовського відділу поліції в скоєні даного злочину було викрито 45-річного громадянина сусідньої держави, двірника цього ж санаторію, який зізнався у скоєному. Поліцейські встановили, що причиною спричинення тілесних ушкоджень став давній конфлікт між чоловіками. Підозрюваний пояснив, що під час сварки він вихопив ніж та вдарив ним колегу, а потім залишив місце події.

Наразі за даним фактом Суворовським відділом поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області