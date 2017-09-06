У смертельній ДТП на Рівненщині загинули п’ятеро людей. ВІДЕО

Неподалік села МасЕвичі РокИтнівського району, о сьомій годині ранку, автомобіль Опель зіштовхнувся із вантажівкою ДАФ. Поліцейські припускають, водій легковика втратив контроль над машиною, виїхав на зустрічну смугу - і сталося фатальне зіткнення.