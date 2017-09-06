Київ зупинився в заторах через власників нерозмитнених машин. ВІДЕО

До Верховної Ради приїхало близько тисячі людей на машинах з іноземною реєстрацією. Вимагають у народних депутатів зменшити ціни на розмитнення машин. Через цю акцію центр Києва перетворився на суцільний затор. Детальніше, дивіться у сюжеті.