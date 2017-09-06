У Києві жінка за кермом відволіклась і спровокувала серйозну ДТП. ВІДЕО
У Києві жінка за кермом відволіклась і спровокувала серйозну ДТП. ВІДЕО
Сталося все на проспекті Академіка Глушкова вночі. Водійка на Фольксвагені з невідомих причин протаранила Шкоду, яка зупинилася на сигнал світлофора.
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Пораненого на військових навчаннях телеоператора не визнають потерпілим у справі про військове недбальство. ВІДЕО
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