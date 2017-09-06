Стрілянина у Миколаєві - постраждалий у лікарні. ВІДЕО

У Миколаєві - в буквальному сенсі – не поділили дорогу водії двох легковиків – ВАЗу та Джилі. Аварії не сталося, лише словесна перепалка, яка привела до стрілянини…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

Київська поліція затримала банківських шахраїв…

Поліція затримала «злодія в законі»…