В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО
В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО
Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що потрібно ввести кримінальну відповідальність для народних депутатів, політиків та громадських діячів за відвідини Росії. Вважає, що в умовах військового конфлікту їздити до держави-агресора таким людям неприпустимо. Водночас ряд політологів та правозахисників гостро розкритикували слова очільника СБУ. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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