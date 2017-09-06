У Києві молодики побили поліцейських. ВІДЕО
У Києві молодики побили поліцейських. ВІДЕО
У Києві пізня ніч, на годинку дванадцять. Втім жителям одразу кількох приватних будинків, що на вулиці Зодчих, не до сну. Адже за їхніми вікнами - галас…
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