На Харківщині зник 8-річний Олег Купін. ВІДЕО

На Харківщині зник 8-річний Олег Купін. ВІДЕО

22:45 06.09.2017

У Харківській області зник восьмирічний Олег Купін! Мама хлопчика розповіла, що третього вересня вони з сином трохи посперечалися. Після цього Олег пішов гуляти та до теперішнього часу не повернувся.

Зріст хлопчика – близько метра, очі карі, худорлявий, має світле волосся, що особливого - хлопчик має дефекти мовлення.

З дому вийшов одягнутий  в футболку зеленого кольору з малюнком собаки, шорти зеленого кольору та світлі кросівки. 

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