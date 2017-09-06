На Харківщині зник 8-річний Олег Купін. ВІДЕО

У Харківській області зник восьмирічний Олег Купін! Мама хлопчика розповіла, що третього вересня вони з сином трохи посперечалися. Після цього Олег пішов гуляти та до теперішнього часу не повернувся.

Зріст хлопчика – близько метра, очі карі, худорлявий, має світле волосся, що особливого - хлопчик має дефекти мовлення.

З дому вийшов одягнутий в футболку зеленого кольору з малюнком собаки, шорти зеленого кольору та світлі кросівки.