На Харківщині зник 8-річний Олег Купін. ВІДЕО
На Харківщині зник 8-річний Олег Купін. ВІДЕО
У Харківській області зник восьмирічний Олег Купін! Мама хлопчика розповіла, що третього вересня вони з сином трохи посперечалися. Після цього Олег пішов гуляти та до теперішнього часу не повернувся.
Зріст хлопчика – близько метра, очі карі, худорлявий, має світле волосся, що особливого - хлопчик має дефекти мовлення.
З дому вийшов одягнутий в футболку зеленого кольору з малюнком собаки, шорти зеленого кольору та світлі кросівки.
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