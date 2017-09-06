14-річного Віктора Тимощука нагородили за порятунок школяра. ВІДЕО
14-річного Віктора Тимощука нагородили за порятунок школяра. ВІДЕО
Так на Житомирщині 9-класник врятував життя 12-річному хлопчику. Звати героя – Віктор Тимощук. Йому 14 років. Ще влітку він під час екскурсії побачив, як інший хлопчик зайшов у воду, а за мить почав тонути. Його спробувала витягти 11-класниця. Однак сама теж стала потопати. Віктору ж вдалося врятувати обох. І ось тепер у вересні рятувальники вирішили урочисто відзначити подвиг школяра. Більше дивіться у сюжеті.
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