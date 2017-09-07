Вже понад 111 тис. переселенців звернулися за допомогою до правозахисників. ВІДЕО
Вже понад 111 тис. переселенців звернулися за допомогою до правозахисників. ВІДЕО
Ілюзія турботи замість реальних дій. Експерти заявляють, що зараз приблизно так можна охарактеризувати ставлення Уряду до переселенців в Україні. Громадські активісти вирішили не чекати змін, а взяти ініціативу «до своїх рук». Вони прийшли під Кабінет Міністрів з вимогою нарешті почути переселенців та нарешті зустрітися з представниками авторитетних організацій, які опікуються правами переселенців. Представники громадських організацій звітують, - більше 111 тисяч переселенців звернулися до них за юридичною консультацією і, власне, її отримали. Подробиці у сюжеті.
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