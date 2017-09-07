Вже понад 111 тис. переселенців звернулися за допомогою до правозахисників. ВІДЕО

Ілюзія турботи замість реальних дій. Експерти заявляють, що зараз приблизно так можна охарактеризувати ставлення Уряду до переселенців в Україні. Громадські активісти вирішили не чекати змін, а взяти ініціативу «до своїх рук». Вони прийшли під Кабінет Міністрів з вимогою нарешті почути переселенців та нарешті зустрітися з представниками авторитетних організацій, які опікуються правами переселенців. Представники громадських організацій звітують, - більше 111 тисяч переселенців звернулися до них за юридичною консультацією і, власне, її отримали. Подробиці у сюжеті.