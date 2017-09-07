У Києві правоохоронці затримали банківських шахраїв. ВІДЕО
У Києві правоохоронці затримали банківських шахраїв. ВІДЕО
У Києві двоє чоловіків виготовляли фальшиві долари, вносили їх до терміналу і потім обмінювали на гривні.
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