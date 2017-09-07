Хлопець та дівчина розповіли, що у центрі Києва на них напали невідомі. ВІДЕО
Хлопець та дівчина розповіли, що у центрі Києва на них напали невідомі. ВІДЕО
За їхніми словами, вони сиділи неподалік метро, відпочивали. Що складно не помітити, в компанії пляшки вина. Як раптом до них ні з того, ні з сього почали чіплятися якісь молодики. У одного в руках начебто був ніж.
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