В Одесі нелюд жорстоко побив та зґвалтував 18-річну дівчину. ВІДЕО

До Суворовського відділу поліції звернулася одеситка із заявою про побиття та зґвалтування невідомим її 18-річної дочки.

За словами жінки зловмисник помітив її доньку, яка вийшла з торгового закладу та пішла у двори багатоповерхових будинків та почав її переслідувати. Скориставшись відсутністю свідків, він підбіг до неї ззаду, затулив рота рукою, наніс кілька ударів в область голови і тулуба та затяг до кущів, де й зґвалтував. Помітивши перехожих він злякався, що буде поміченим та швидко зник з місця події.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді синців нижньої повіки правого ока, розрив слизової оболонки верхньої губи, садна поперекової ділянки правого колінного суглоба та пошкодження статевих органів.

В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейськими за скоєння вказаного злочину був встановлений та затриманий раніше неодноразово засуджений 32-річний мешканець Іванівського району Одещини.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років», - зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області