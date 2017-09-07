У Харкові затримали чоловіка, який вбив дівчину та спалив тіло. ВІДЕО

Щоб замести сліди тяжкого злочину, 26-річний зловмисник відвіз тіло до пустиря, облив бензином та підпалив.

30-річна харків’янка знаходилася у розшуку за Слобідським відділом поліції з 28 серпня поточного року як безвісти зникла.

Як розповів начальник Слобідського відділу поліції Олександр Козленко, під час оперативно-розшукових заходів за скоєння злочину працівниками поліції був затриманий 26-річний раніше судимий житель району.

Встановлено, що зловмисник працював таксистом, в ніч з 27 на 28 серпня підвозив дівчину від майдану Рибного, по дорозі вона попросила вийти. В салоні чоловік побачив телефон пасажирки та вирішив його привласнити. Коли намагався поїхати, скоїв наїзд на дівчину. Побачивши її без ознак життя, відвіз тіло на пустир на проспекті Льва Ландау та підпалив.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області