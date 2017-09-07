Обвал в гаражному кооперативі: пошкоджені два автомобіля. ВІДЕО
Обвал в гаражному кооперативі: пошкоджені два автомобіля. ВІДЕО
На руїни перетворилися одразу три гаражних бокси. Внаслідок ймовірного вибуху, за яким не послідувало загоряння, зруйнуванні перекриття, стіни та перегородки.
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