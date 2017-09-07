Петро Порошенко закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність та е-декларування для антикорупційних активістів. ВІДЕО

Президент Петро Порошенко закликав нардепів відмовитися від своїх імунітетів - врешті скасувати депутатську недоторканність. Про це він заявив у Верховній Раді у своєму щорічному посланні про внутрішнє і зовнішнє становище України. Заодно Глава держави запропонував і вихід, який, на його думку, полегшить прийняття такого рішення народними обранцями.