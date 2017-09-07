У Києві Хонда на шаленій швидкості влетіла в ЗІЛ, в якого відмовило кермо. ВІДЕО
У Києві Хонда на шаленій швидкості влетіла в ЗІЛ, в якого відмовило кермо. ВІДЕО
Свідками з одного боку дуже очевидної, а з іншого вкрай заплутаної автопригоди стала наша знімальна група пізно ввечері на вулиці Саперно-Слобідській. Тут зіткнулися легковик Хонда та вантажівка ЗІЛ.
|
07.09.2017 | 21:15
|
07.09.2017 | 20:45
|
Петро Порошенко закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність та е-декларування для антикорупційних активістів. ВІДЕО
07.09.2017 | 20:15
|
07.09.2017 | 19:45
|
07.09.2017 | 12:20
|
07.09.2017 | 08:30
|
07.09.2017 | 06:45
|
07.09.2017 | 06:30
|
07.09.2017 | 06:15
|
06.09.2017 | 23:15
|
06.09.2017 | 22:45
|
06.09.2017 | 22:15
|
06.09.2017 | 21:45
|
06.09.2017 | 21:20
|
06.09.2017 | 21:10
|
06.09.2017 | 20:50
-
- 1 з 839
- ››